Aktie im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Aufschlag

10.09.25 12:05 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 10,92 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,74 EUR -0,12 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,92 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,02 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 GBP. Bisher wurden via London 2.137.354 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,11 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,75 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 4,72 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,88 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
