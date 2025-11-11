Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 11,61 GBP bewegte sich die Rolls-Royce-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Rolls-Royce-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 11,61 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,69 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP. Bei 11,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 968.391 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
