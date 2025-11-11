DAX23.970 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1575 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz

11.11.25 12:04 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 11,61 GBP bewegte sich die Rolls-Royce-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Aktien
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,30 EUR -0,20 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 11,61 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,69 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP. Bei 11,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 968.391 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

