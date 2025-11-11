Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 11,61 GBP bewegte sich die Rolls-Royce-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Rolls-Royce-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 11,61 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,69 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP. Bei 11,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 968.391 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

