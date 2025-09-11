Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,36 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,36 GBP. Bei 11,38 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 GBP. Bisher wurden via London 2.528.615 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,84 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 134,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
