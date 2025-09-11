Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Rolls-Royce

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,36 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 11,36 GBP. Bei 11,38 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 GBP. Bisher wurden via London 2.528.615 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,84 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 134,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,88 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen