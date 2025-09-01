Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Bei 11,54 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,35 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.560.550 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,17 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,89 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 57,57 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen