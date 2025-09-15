Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag gesucht
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,34 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 11,34 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,42 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 11,31 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1.132.871 Aktien.
Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,89 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 56,86 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,28 GBP.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
