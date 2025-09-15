Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Kurs der Rolls-Royce

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,31 GBP. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,40 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,33 GBP. Zuletzt wechselten 1.296.545 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,54 GBP markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,06 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2024 auf bis zu 4,91 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,28 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

