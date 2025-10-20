Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 11,26 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 11,26 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 11,32 GBP. Bei 11,29 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 366.989 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,12 Prozent. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 54,07 Prozent sinken.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,092 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

