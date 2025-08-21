Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 10,38 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,38 GBP nach. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,37 GBP. Mit einem Wert von 10,39 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 242.632 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 11,11 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,00 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,56 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 56,10 Prozent sinken.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,090 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,34 GBP an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,283 GBP im Jahr 2025 aus.

