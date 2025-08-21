DAX24.327 +0,1%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,57 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag südwärts

22.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 10,38 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,38 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,35 GBP. Mit einem Wert von 10,39 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.704.606 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 11,11 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,02 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,56 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 127,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,34 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,283 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
