ROUNDUP/4:0 gegen Mainz: BVB bleibt Bayern auf den Fersen

14.02.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat die Rolle als schärfster Verfolger von Bayern München im Meisterrennen mit der 15. ungeschlagenen Bundesliga-Partie in Serie eindrucksvoll untermauert. Gegen den FSV Mainz 05 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac souverän mit 4:0 (3:0). Die Rheinhessen unter Urs Fischer kassierten damit nach drei Siegen wieder eine Niederlage, bleiben aber vorerst über dem Abstiegsstrich.

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion sorgten Serhou Guirassy (10. und 42. Minute) und Maximilian Beier (15.) mit ihren Treffern frühzeitig dafür, dass Dortmund zu Hause in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen bleibt. Zudem traf Ramy Bensebaini (84.). Julian Ryerson bereitete alle vier Tore vor.

"Wir waren heute nach Standards sehr gefährlich. Wir wussten nach den Hinrunde, dass wir da noch Potenzial haben. Es öffnet uns ganz oft so ein bisschen die Dose", sagte BVB-Mittelfeldspieler Julian Brandt im RTL-Interview.

"Bei jeder Standardsituation hat es lichterloh gebrannt", räumte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert bei Sky ein. Und Trainer Urs Fischer meinte: "Man ist enttäuscht von der Art und Weise, besonders in der ersten Halbzeit. Der BVB hat es gut gemacht. Wir nicht."

Mainz startet mutig, doch Dortmund schlägt früh zu

Für den gelbgesperrten Kapitän Nico Schlotterbeck, der seit dem 10. Spieltag keine Ligaminute verpasst hatte, rückte Bensebaini in die Abwehrreihe, der jedoch gesundheitlich angeschlagen separat ins Stadion gereist war. Brandt übernahm die Kapitänsbinde. Auf der anderen Seite verzichtete Fischer nach dem 2:0-Erfolg gegen Augsburg auf Änderungen in der Startelf.

Mainz startete mutig. Doch schon früh verursachte Gästekapitän Silvan Widmer durch ein Foul an Brandt einen Freistoß am rechten Strafraumeck. Den Ball brachte Ryerson scharf vors Tor, wo sich Guirassy im Kopfballduell durchsetzte und ins linke Eck zur Führung einköpfte. Nur fünf Minuten später nickte der einlaufende Beier eine weitere Ryerson-Flanke zum 2:0 ein.

Drittes Kopfballtor, dritter Assist von Ryerson

Die zur Fastnacht bunt kostümierten Gästefans, die mit reichlich Konfetti in Rot, Weiß, Blau und Gelb vor Anpfiff für Stimmung sorgten, sahen eine gute Chance durch Silas (21.), der knapp verzog, und jubelten kurz, als Widmer (38.) BVB-Keeper Gregor Kobel mit einem Flachschuss überwand: Er stand dabei jedoch knapp im Abseits.

Doch weil Dortmund weiter äußerst effektiv agierte, musste Mainz - das ansonsten sehr kompakt verteidigte und keineswegs schlechte Leistung zeigte - noch vor der Pause das dritte Gegentor hinnehmen. Ryerson schlug eine Ecke in den Strafraum, wo Guirassy sich erneut hochschraubte und aus kurzer Distanz zum Doppelpack einköpfte.

Mainz ohne Durchschlagskraft

Nach der Pause ging es schwungvoll weiter und beide Mannschaften zeigten offensiv Willen. Die Hausherren ruhten sich dabei keineswegs auf ihrer komfortablen Führung aus und kamen immer wieder gefährlich vor das Mainzer Tor. Dort glänzte Keeper Daniel Batz, der innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal stark gegen Felix Nmecha (52.), Beier (55.) und Julian Brandt (57.) parierte.

Nach mehreren Wechseln auf beiden Seite flachte das Spieltempo ein wenig ab. Mainz, dass keineswegs wie ein Abstiegskandidat auftrat, kam gegen souverän verteidigende Dortmunder nicht gefährlich genug vors Tor. Die mitgereisten Fans, die vor der Partie ein Banner mit "Internationaler Karnevalverein" präsentiert hatten, feierten trotzdem ausgelassen bis zum Abpfiff./jgl/DP/zb

