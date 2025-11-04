DAX23.699 -1,8%Est505.578 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert
Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Elmos: IT-Umstellung belastet Umsätze - Auftragsentwicklung positiv

04.11.25 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
82,20 EUR 2,60 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos (Elmos Semiconductor) sieht eine weitere positive Entwicklung seines Neugeschäfts. Die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen seien "klar sichtbar", sagte Arne Schneider am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal laut Mitteilung.

Wer­bung

Beim Umsatz machte sich dies allerdings noch nicht bemerkbar: Er sank im dritten Quartal um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 140,8 Millionen Euro. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Fünftel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen.

Die Umsatzprognose für 2025 grenzte Elmos ein und erwartet 580 Millionen Euro plus/minus 20 Millionen Euro und damit in der Spanne jeweils zehn Millionen weniger als bislang. Bei der Margenprognose geht das Unternehmen weiter vom unteren Ende der Prognose von 23 Prozent plus/minus drei Punkten aus.

Deutlich optimistischer zeigte sich das Unternehmen beim erwarteten Barmittelfluss: So dürfte der freie Cashflow 10 Prozent plus/minus zwei Prozent des Umsatzes erreichen. Bislang hatte Elmos drei Prozentpunkte weniger in Aussicht gestellt. Ein Händler lobte, die "signifikante" Erhöhung signalisiere die Zuversicht über die Normalisierung der Auftragslage.

Wer­bung

Dazu rechnet Konzernchef Schneider mit einem starken Schlussquartal. Mit Blick auf das Produktportfolio und die Neuaufstellung nach dem Verkauf der eigenen Wafer-Produktion zeigte sich der Manager auch für das kommende Jahr "sehr zuversichtlich".

Analyst Veysel Taze vom Bankhaus Metzler attestierte dem Chipunternehmen ein solides drittes Quartal - nebst bestätigtem Ausblick. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei die operative Marge (Ebit) allerdings positiv überrascht habe. Zudem lobte er "Verbesserungen am Profitabilitäts- und Cashflow-Profil".

Die im SDAX notierte Aktie legte am Vormittag um mehr als neun Prozent zu. Damit hat der Kurs im laufenden Jahr 28 Prozent an Wert gewonnen./nas/niw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Elmos Semiconductor

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
23.09.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
23.09.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
14.05.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.04.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.05.2024Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
06.10.2023Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2012ELMOS Semiconductor verkaufenEuro am Sonntag
04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
18.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
13.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen