ROUNDUP: Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an

18.12.25 16:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
213,10 EUR 23,72 EUR 12,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Für den Aktienkurs ging es am Donnerstag kräftig nach oben.

Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an.

Der Micron-Aktienkurs schnellte im frühen Handel bis auf 263,65 Dollar nach oben, womit er das Rekordhoch aus der Vorwoche knapp verfehlte. Zuletzt notierten die Papiere mit 250,18 Dollar noch rund elf Prozent im Plus. 2025 hat der Kurs damit um kapp 200 Prozent zugelegt.

Das Ausmaß der Überraschungen durch Micron habe auf Anlegerseite selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Dieser rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Das Unternehmen selbst verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Börsianer sah darin zwar kein Entwarnungssignal für den gesamten KI-Bereich, in dem Anleger neuerdings Bewertungen und Monetarisierungschancen hinterfragen. Er sieht es aber als gesichert an, dass die Micron-Aussagen auf ein solides Nachfrageumfeld schließen lassen.

Harlan Sur von JPMorgan betonte denn auch, dass der durch die Künstliche Intelligenz bedingte Speicherbedarf hoch bleibe. "Die Ergebnisse waren hervorragend und der Ausblick sogar noch besser", betonte der Experte, der sein Kursziel deutlich von 220 auf 350 US-Dollar nach oben anpasste und daher seine positive Empfehlung mit "Overweight" bestätigte. Anders als zuvor sieht er damit nun wieder fast 60 Prozent an Kurspotenzial./mis/men/tih

mehr Analysen