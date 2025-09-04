DAX23.764 +0,2%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1703 -0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.657 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex startet hoffnungsvoll in den Herbst - Kursplus

10.09.25 12:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
42,31 EUR -0,35 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die neuesten Kollektionen der Zara-Konzernmutter Inditex kommen bei Shopping-Begeisterten gut an. In den Wochen seit Anfang August habe der online und in den Ladengeschäften gemachte Umsatz mit der Herbst- und Winterware im Vergleich zum Vorjahr wechselkursbereinigt um neun 9 Prozent zugelegt, teilte Inditex am Mittwoch mit. Damit konnte die spanische Textilkette ihre Wachstumsdynamik zum Start in das neue Quartal beschleunigen, nachdem das erste Geschäftshalbjahr eher durchwachsen verlaufen war. Anleger waren insgesamt zufrieden.

Wer­bung

Die Inditex-Aktie legte auf die Nachrichten hin zur Wochenmitte gut sieben Prozent zu. Sie schafft damit den Sprung aus der Schwächephase der vergangenen Monate und notiert wieder auf dem Niveau von Juni. Seit dem Jahreswechsel steht momentan aber noch ein Abschlag von gut 8 Prozent zu Buche. JPMorgan-Analystin Georgina Johanan zeigte sich von dem vorgelegten Zahlenwerk positiv überrascht, insbesondere vor dem Hintergrund allgemein gesunkener Erwartungen.

Schlechtes Wetter und die maue Konsumstimmung hatten sich bei Konkurrenten wie H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) zuletzt bemerkbar gemacht. Auch gibt es weiterhin viele Bedenken, wie die Textilhändler die von der US-Regierung auferlegten Zölle verkraften. Zumindest Inditex zeigte sich aber relativ robust.

Der Konzernerlös stieg im ersten Halbjahr (bis Ende Juli) um 1,6 Prozent auf knapp 18,4 Milliarden Euro, blieb damit aber hinter den Erwartungen zurück. Bei konstanten Wechselkursen betrug das Plus 5,1 Prozent.

Wer­bung

Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp ein Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu, womit er den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten entsprach. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 2,8 Milliarden Euro ein ähnlich hoher Gewinn wie ein Jahr zuvor.

Für das Gesamtjahr sieht Inditex sich auf Kurs, eine im Vorjahresvergleich in etwa stabile Bruttomarge erwirtschaften zu können. Allerdings rechnet das Management nun mit etwas stärkerem Gegenwind durch Wechselkurseffekte. So haben sowohl der US-Dollar als auch der mexikanische Peso gegenüber dem Euro in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Diese für Inditex ungünstigen Schwankungen dürften den Umsatz im laufenden Jahr nun um 4 Prozent schmälern - statt der zuvor prognostizierten 3 Prozent./lew/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Inditex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inditex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumRatingAnalyst
10:41Inditex BuyJefferies & Company Inc.
10:41Inditex UnderperformRBC Capital Markets
10:41Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Inditex OutperformBernstein Research
05.09.2025Inditex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Inditex BuyJefferies & Company Inc.
10:41Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Inditex OutperformBernstein Research
05.09.2025Inditex BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Inditex Equal WeightBarclays Capital
14.07.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
12.06.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
12.06.2025Inditex NeutralUBS AG
11.06.2025Inditex NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:41Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.09.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
28.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
14.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen