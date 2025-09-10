DAX 23.633 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 16,22 +2,6%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.634 +0,3%Euro 1,1693 -0,1%Öl 67,38 -0,3%Gold 3.634 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid mit weiteren Verlusten erwartet - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid mit weiteren Verlusten erwartet - 100-Tage-Linie unterschritten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
45,89 EUR +2,95 EUR +6,87 %
STU
45,09 EUR +2,14 EUR +4,98 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,77 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

JP Morgan Chase & Co.

Inditex Overweight

08:16 Uhr
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
45,89 EUR 2,95 EUR 6,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach einem "besser als erwarteten" zweiten Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Sie sei sich dessen bewusst, dass der für das Quartal entscheidende August im Jahreskalender nur ein weniger bedeutender Monat sei, schrieb Georgina Johanan in der am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Ausmaß der Beschleunigung deute aber auf eine verbesserte Akzeptanz für die Kollektionen der Gruppe hin. Inditex bleibe in ihrem Bewertungshorizont die hochwertigste Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Overweight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,09 €		 Abst. Kursziel*:
10,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

10.09.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.25 Inditex Kaufen DZ BANK
10.09.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
10.09.25 Inditex Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Die führenden Köpfe Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch tiefer: China erteilt Zulassung für Diabetes-Mittel Tzield
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren bedeutet
dpa-afx Sanofi-Aktie gewinnt trotzdem: Berenberg senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach
finanzen.net Sanofi-Aktie aufgrund von JPMorgan-Kritik 10% tiefer: Ekzem-Medikament erfüllt Ziele in Phase-3-Studie
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Sanofi brechen ein
dpa-afx ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
Benzinga Why Is Sanofi Stock Falling Thursday?
Benzinga Sanofi Hit With Shock As Flagship Drug Successor Disappoints Investors
Zacks Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
PR Newswire New Report Highlights Community Health Workers' Impact, Calls for Sustained Local Investment, During National CHW Awareness Week
Benzinga Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca Face Renewed Claims Of Conspiring To Restrict 340B Discounts
Zacks Sanofi Q2 Earnings & Sales Miss, 2025 Top-Line View Raised, Stock Down
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Sanofi - SNY
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen