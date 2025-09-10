Inditex Aktie
Marktkap. 132,77 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach einem "besser als erwarteten" zweiten Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Sie sei sich dessen bewusst, dass der für das Quartal entscheidende August im Jahreskalender nur ein weniger bedeutender Monat sei, schrieb Georgina Johanan in der am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Ausmaß der Beschleunigung deute aber auf eine verbesserte Akzeptanz für die Kollektionen der Gruppe hin. Inditex bleibe in ihrem Bewertungshorizont die hochwertigste Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,09 €
|Abst. Kursziel*:
10,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG