RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR nach oben. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,05 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.484 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,52 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote