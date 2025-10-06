RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:00 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR nach oben. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,05 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.484 RTL-Aktien.
Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,52 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.
RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RTL Group
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen