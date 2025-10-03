DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
RTL im Fokus

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 34,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,75 EUR -0,35 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie musste um 15:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 34,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 63.797 Stück.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 10,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Abschläge von 31,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

