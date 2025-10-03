RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag in Grün

RTL im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 35,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.626 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 10,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 48,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

