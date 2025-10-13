DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.639 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
So entwickelt sich RTL

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag stärker

13.10.25 16:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 15:50 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 34,80 EUR. Bei 34,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.023 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,65 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Nachrichten zu RTL

