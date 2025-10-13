RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Montagvormittag fester

RTL im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 34,65 EUR zu.

Die RTL-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 34,65 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 34,65 EUR. Mit einem Wert von 34,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 432 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 31,75 Prozent sinken.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2025 aus.

