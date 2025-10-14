RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,50 EUR.

Die RTL-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 34,50 EUR abwärts. Bei 34,45 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 291 RTL-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 11,31 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 31,45 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,41 EUR angegeben.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,79 EUR je Aktie.

