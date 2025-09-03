RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Nachmittag kräftig

So bewegt sich RTL

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 37,50 EUR.

Um 15:48 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 37,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 38,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 504.701 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 3,60 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,65 EUR am 14.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,21 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je RTL-Aktie an.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

