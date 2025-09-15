RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 37,40 EUR.

Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 37,40 EUR ab. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 37,25 EUR. Bei 37,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.473 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 4,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Abschläge von 36,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,21 EUR je RTL-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,41 EUR aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je RTL-Aktie.

