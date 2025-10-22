RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger greifen bei RTL am Nachmittag zu

RTL im Blick

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 34,65 EUR nach oben. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 34,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,55 EUR. Zuletzt wechselten 21.663 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 31,75 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

