RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 34,75 EUR zu.

Um 11:37 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 34,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 34,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,55 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.742 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach oben. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je RTL-Aktie.

