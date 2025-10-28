RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL verliert am Dienstagnachmittag

RTL im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 33,90 EUR nach.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 33,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 33,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.654 RTL-Aktien.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,24 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,27 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

