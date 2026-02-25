DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +0,1%Nas22.613 -1,2%Bitcoin55.499 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl72,48 +2,2%Gold5.235 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Netflix 552484 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an

27.02.26 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
25,86 EUR -0,18 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
37,15 EUR 0,35 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland offiziell bei der Europäischen Kommission angemeldet. Das teilte das Unternehmen mit. Mit der Anmeldung startet die erste Prüfung durch die EU-Kommission, ob der Deal wettbewerbsrechtlich unproblematisch ist.

Wer­bung

Die Europäische Kommission prüft bei Fusionen, Übernahmen oder Besitzerwechseln großer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken dagegen sprechen. Man wollte weiterhin konstruktiv mit der Brüsseler Behörde zusammenarbeiten, hieß es von RTL in einer Mitteilung. Man sei zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen.

Umfangreiche Medienbündelung

RTL hatte im Sommer 2025 mitgeteilt, den Medienkonzern Sky Deutschland übernehmen zu wollen. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll dann Geschäftsführer des gemeinsamen Unternehmens werden.

Sky Deutschland zählt bislang zum US-Unternehmen Comcast. Wenn die Übernahme erfolgt, würde die börsennotierte RTL Group (RTL) im deutschsprachigen Raum jede Menge frei empfangbare TV-Sender, Bezahlsender und Streaming-Portale vereinen - und daneben noch Magazine und Audio integrieren./svv/DP/nas

In eigener Sache

Übrigens: Comcast und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Comcast

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comcast

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen