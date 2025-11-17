Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag kaum verändert

Blick auf Rubrik-Kurs

Die Aktie von Rubrik zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rubrik-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 71,58 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,58 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 72,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 71,40 USD. Bei 72,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 42.537 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,09 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.12.2026.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

