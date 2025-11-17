Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend im Minus

So bewegt sich Rubrik

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 69,44 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,9 Prozent auf 69,44 USD. In der Spitze büßte die Rubrik-Aktie bis auf 69,27 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.924 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,09 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.12.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?