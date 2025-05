RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 32,95 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 32,95 EUR. Bei 32,95 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,40 EUR. Bisher wurden heute 817.364 RWE-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Gewinne von 10,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit einem Kursverlust von 15,75 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,22 EUR.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

