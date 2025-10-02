RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Einbußen

Kurs der RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,93 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,93 EUR ab. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 38,90 EUR. Bei 38,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.029 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,69 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 28,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

