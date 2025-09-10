RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,91 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 35,91 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 36,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.320 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,21 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,67 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

