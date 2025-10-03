RWE Aktie News: RWE steigt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,18 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.083 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,28 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 29,15 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

