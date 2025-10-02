RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,95 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 38,95 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 860.739 RWE-Aktien.

Bei 39,20 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Abschläge von 28,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

