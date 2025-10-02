RWE Aktie News: RWE büßt am Mittag ein

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,85 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 38,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410.955 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Abschläge von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

