RWE Aktie News: RWE verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Mit einem Wert von 39,06 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,06 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 39,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 39,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 617.427 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,35 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 28,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

