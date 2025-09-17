DAX23.654 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Verlusten

18.09.25 12:07 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 35,58 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 35,58 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 35,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,69 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 245.676 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,98 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
