RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 35,43 EUR nach.
Um 15:51 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 35,43 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 35,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 612.970 RWE-Aktien den Besitzer.
Bei 37,78 EUR erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,63 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 21,65 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie.
RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
