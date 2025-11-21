RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 44,18 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 2,0 Prozent auf 44,18 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 43,93 EUR. Bei 44,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376.554 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 46,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 37,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

