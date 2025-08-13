DAX24.268 +0,3%ESt505.398 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.303 -1,0%Euro1,1685 -0,2%Öl65,87 +0,2%Gold3.357 +0,1%
RWE will weiter in USA investieren - Lösung für Zollrisiken nötig

14.08.25 11:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,14 EUR -1,38 EUR -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Trotz der erratischen Handelspolitik von US-Präsident Trump will RWE auf den US-Markt aktiv bleiben. "Wir gehen davon aus, dass der Erneuerbaren-Ausbau an Land in den USA weitergeht, vor allem auch aufgrund des dynamisch wachsenden Strombedarfs", sagte Konzernchef Markus Krebber in einer Telefonpressekonferenz. Die größte Unsicherheit gehe von den Zöllen aus. Dies führe aktuell zu einer Verlangsamung des Investitionstempos. "Wann sich diese auflöst, bleibt abzuwarten", sagte Krebber.

Die ganze Branche befinde sich derzeit in einer Readjustierungphase, in der es darum gehe, wer die Kosten für die Zölle übernehme, falls diese steigen. Dies könne entweder durch höhere Strompreise auf Seiten der Abnehmer geschehen oder dadurch, dass Zulieferer das Risiko trügen, so Krebber. Wegen der hohen Stromnachfrage gehe er davon aus, dass man das am Ende managen werde und die Investitionen weitergingen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 05:23 ET (09:23 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
DatumRatingAnalyst
11:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
11:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:56RWE OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

