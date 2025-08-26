DAX23.998 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.532 +0,3%Nas21.571 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,64 +0,6%Gold3.387 -0,2%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Blick auf Aktienkurs

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag im Aufwind

27.08.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 247,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
212,95 EUR 1,55 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 247,49 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 247,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,00 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 184.060 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Gewinne von 49,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,824 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 335,00 USD.

Salesforce ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 02.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

PepsiCo-Aktie im Fokus: Kann die KI-Offensive dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen?

Rückenwind für NVIDIA-Aktie? BofA sieht Trendwende bei KI-Investitionen

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2025Salesforce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen