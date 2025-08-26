Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 247,49 USD.

Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 247,49 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 247,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,00 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 184.060 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Gewinne von 49,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,824 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 335,00 USD.

Salesforce ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 02.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

