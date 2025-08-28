DAX23.956 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.385 -0,6%Nas21.423 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Aktie im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag gestärkt

29.08.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Salesforce zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 255,84 USD nach oben.

Das Papier von Salesforce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 255,84 USD. Bei 257,55 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 255,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 183.709 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,824 USD je Salesforce-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

Am 28.05.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,83 Mrd. USD ausgewiesen.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
08:11Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:11Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

