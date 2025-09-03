Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag auf rotem Terrain

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 20,72 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 20,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 20,62 EUR. Bei 20,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 64.776 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,44 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 59,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,226 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,474 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

