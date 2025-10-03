DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Hausse bei Salzgitter am Nachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Salzgitter Aktie News: Hausse bei Salzgitter am Nachmittag

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 31,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
31,52 EUR 2,66 EUR 9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salzgitter legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,3 Prozent auf 31,40 EUR. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,02 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 323.834 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,02 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 58,73 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Nachrichten zu Salzgitter

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

