DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.910 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

XETRA-SCHLUSS/DAX beendet Gewinnserie - Stahlwerte erneut fest

03.10.25 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
112,70 EUR 3,00 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
32,00 EUR 3,14 EUR 10,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
12,46 EUR 0,48 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit leichten Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Nach einem Start im Plus schloss der DAX schließlich mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 24.379 Punkten. Damit beendete der Index eine Gewinnserie von zuletzt fünf Handelstagen. Am "Tag der deutschen Einheit" wurde von einem insgesamt ruhigen Feiertagshandel gesprochen. Keine Kapriolen leistete sich der Euro, der mit 1,1748 Dollar etwas fester tendierte.

Wer­bung

Mit dem Regierungsstillstand in den USA gab es am Nachmittag keinen US-Arbeitsmarktbericht, der ansonsten immer einen kräftigen Impuls liefern kann. Mit seinem Fehlen ging der Handel recht geräuschlos über die Bühne. Am Anleihemarkt wird weiterhin mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank auf der Sitzung Ende Oktober gerechnet - damit hat sich die Erwartung gegenüber dem Wochenstart nicht geändert. So verwundert es nicht, dass Anleihen nahezu auf der Stelle traten.

Die Nachrichtenlage war dünn. Schon seit dem Vortag ging es für die Stahlwerte nach oben. Hier stützte die Erwartung, dass die Europäische Union (EU) Zölle auf Stahlimporte aus China einführen wird. Voraussichtlich wird die EU 50-prozentige Zölle auf Stahlimporte oberhalb einer bestimmten Menge vorschlagen, um die angeschlagene Industrie des Kontinents zu schützen, wie das Wall Street Journal diese Woche berichtete. Die neue Abgabe werde wahrscheinlich Anfang nächster Woche angekündigt, ein Schritt, der Unternehmen mit starkem EU-Engagement zugutekommen könnte, so Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank. "Dies könnte einen bedeutenden Wendepunkt für den Sektor markieren und strukturell höhere Margen unterstützen", meinte Synagowitz. Salzgitter profitierten zudem von einem Analystenkommentar und stiegen um 10,7 Prozent, für Thyssenkrupp ging es um 5,5 Prozent nach oben.

Nemetschek schlossen 0,9 Prozent im Plus. Die Analysten von Berenberg haben die Aktie auf "Buy" hochgestuft und das Ziel auf 125 Euro erhöht.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.378,80 -0,2% +22,7%

DAX-Future 24.507,00 -0,4% +20,6%

XDAX 24.382,60 -0,4% +23,5%

MDAX 30.936,49 +0,7% +20,1%

TecDAX 3.734,20 +0,2% +9,1%

SDAX 17.365,82 +0,6% +26,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,69 -1

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
09:31thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09:31thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen