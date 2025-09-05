DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.910 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.645 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Kursentwicklung

Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Freitagnachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Freitagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 22,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,62 EUR 0,52 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 22,82 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 23,04 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,30 EUR. Zuletzt wechselten 66.354 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 30,24 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 43,21 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 2,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,503 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen