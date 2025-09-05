Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 22,82 EUR nach oben.
Um 15:50 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 22,82 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 23,04 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,30 EUR. Zuletzt wechselten 66.354 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 30,24 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 43,21 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.
Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 2,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,503 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
