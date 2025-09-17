DAX23.620 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,60 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Kursplus

18.09.25 09:30 Uhr
Die Aktie von Salzgitter zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 23,24 EUR zu.

Salzgitter
Aktien
Salzgitter
23,18 EUR 0,18 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,24 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 23,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.146 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 27,88 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 12,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,23 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 EUR je Salzgitter-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,76 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,502 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

