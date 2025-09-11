DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.924 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 220,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
220,45 EUR 0,80 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 220,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 221,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 550.207 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,63 Prozent hinzugewinnen. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,33 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

