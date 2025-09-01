Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 203,90 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.058 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 43,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 22,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,816 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

