Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 195,75 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 195,75 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 195,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.344 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 49,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,816 EUR. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 257,00 EUR.
Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|23.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Sartorius vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen