Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag schwächer

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 195,75 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 195,75 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 195,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.344 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 49,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 17,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,816 EUR. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

