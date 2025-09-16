Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 197,05 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 197,05 EUR. Bei 198,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.196 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,816 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen