DAX23.357 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,86 -0,9%Gold3.663 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Nulllinie

17.09.25 12:06 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 197,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
162,20 EUR -1,20 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 197,05 EUR. Bei 198,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.196 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,816 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen